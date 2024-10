Sven Nys zet Bakelants op zijn plaats na opvallende uitspraak: "Komende jaren zullen aantonen dat je de bal misslaat"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Sven Nys en Jan Bakelants zijn het grondig oneens over iets. Die laatste had een opvallende uitspraak gedaan over de toekomst van het veldrijden.

Dit weekend gaat het WK gravel door in ons land en dat brengt heel wat belangstelling met zich mee. Het gravelbiken zit sowieso in de lift. Jan Bakelants liet zich hier onlangs over uit bij Sporza en liet zich ontvallen dat dit wel eens ten koste van het mountainbiken en ook van het veldrijden kan gaan. Bakelants vindt gravel het kruispunt waar alle disciplines samenkomen.

De voormalige profrenner denkt dan ook dat veldrijden in de toekomst gemarginaliseerd zal worden. Sven Nys is er snel bij om het op te nemen voor zijn geliefkoosde sport en doet dat via zijn X-account. Het moet gezegd: hij doet het wel erg beleefd, evenwel zonder Jan Bakelants te taggen. "Beste Jan. Je onderschat de impact van veldrijden als sport", klinkt het.

Sven Nys vreest niet voor toekomst van de cross

Sven Nys is er zeker van dat het veldrijden nooit zal verdwijnen en al zeker zijn plek niet zal moeten afstaan aan het gravelbiken. "Ze zal nooit worden ingenomen door gravel. De komende jaren zullen aantonen dat je de bal misslaat." Een heldere boodschap. Met zo'n twee verschillende standpunten zullen we in de toekomst duidelijk kunnen zeggen wie gelijk had en wie niet.

Beste Jan. Je onderschat de impact van veldrijden als sport. Ze zal nooit worden ingenomen door gravel. De komende jaren zullen aantonen dat je de bal misslaat. Gravel is gewoon een mooie toevoeging aan de wielersport in een periode van feb tot okt voor iedereen. — Sven Nys (@sven_nys) October 5, 2024

"Gravel is gewoon een mooie toevoeging aan de wielersport in de periode van februari tot oktober voor iedereen", besluit Nys met een positieve noot. Aan de reacties onder de tweet van Sven Nys is te zien dat zijn mening door verschillende X-gebruikers ook positief onthaald wordt. Nys heeft zijn mening alleszins goed verwoord.

Toekomst moet uitwijzen of Nys of Bakelants gelijk heeft

Toch zijn er ook mensen die eerder neigen naar de mening van Bakelants of die hem ronduit gelijk geven. Het zal moeten blijken wie het bij het juiste eind heeft.