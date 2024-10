'Remco Evenepoel slaat de bladzijde meteen om en denkt toch nog altijd aan vooropgestelde grote afspraak'

Meteen de bladzijde omslaan, dat is het beste wat Remco Evenepoel kan doen. Hij is nog altijd van plan om de laatste grote afspraak van het wielerseizoen goed voor te bereiden.

Die grote afspraak, dat is natuurlijk de Ronde van Lombardije. De vraag mag wel gesteld worden of hij in die klassieker een even grote rol zal kunnen spelen dan aanvankelijk vooropgesteld. In de Giro dell'Emilia moest hij lossen en gaf hij op, in de Coppa Bernocchi geraakte hij niet weg en in de Tre Valli Varesine stopte hij nog voor het voltallige peloton dat deed.

Uiteraard werd die laatste beslissing wel genomen uit voorzorg vanwege de hevige regenval en was dat meer dan waarschijnlijk wel het juiste besluit. Het neemt niet weg dat de eerste drie van de vier wedstrijden uit dit Italiaanse blok geen onverhoopt succes zijn geweest. Evenepoel verklaarde al zelf dat hij de batterijen stilaan voelt leeglopen.

Geen al te beste signalen bij Evenepoel

Dat zijn niet meteen de beste signalen, maar Evenepoel gaat er nog het beste van maken. Het Laatste Nieuws meldt dat Evenepoel na de uitgeregende Tre Valli Varesine vandaag reeds samen met zijn ploegmaats van Soudal Quick-Step de Ronde van Lombardije gaat verkennen. Na de regen van de voorbije dagen zou het in Noord-Italië immers opklaren.

Omdat er pas in de late namiddag wat regendruppels verwacht worden, is er voldoende tijd om een goede verkenning in ideale omstandigheden af te werken. Soudal Quick-Step heeft dan ook besloten om zijn verkenning met één dag te vervroegen. Een dagje zonder regen zal ook op mentaal vlak wel eens deugd doen voor de renners.

Evenepoel heeft weerradar goed bestudeerd

Evenepoel liet eerder al blijken de weerradar goed te hebben bestudeerd, want hij wist al dat het zaterdag tijdens de Ronde van Lombardije wel opnieuw gaat regenen. "Maar blijkbaar niet de grote hoeveelheid van in de Tre Valli Varesine. Het zou dus moeten meevallen."