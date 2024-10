Veldritploeg van Thibau en Sven Nys krijgt vanaf 1 januari een nieuwe naam

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Baloise Trek Lions begint aan het nieuwe veldritseizoen. Vanaf 1 januari 2025 komt er ook een extra naampartner bij.

Baloise Trek Lions stelde in het Sven Nys Cycling Center in Baal zijn team voor het nieuwe veldritseizoen voor. Daarnaast werd ook een nieuwe naamsponsor voorgesteld.

Vanaf 1 januari 2025 zal de ploeg de naam Baloise Glowi Lions dragen. Fietsenproducent Trek blijft wel aan boord als partner voor het materiaal.

“Als grootste private werkgever willen we met een echte Vlaamse sport als veldrijden nog meer mensen bereiken”, aldus Elly Huysmans, co-CEO van de Glowi-groep.

“De naamsbekendheid van de Glowi-groep vergroten via deze sportsponsoring en ons diversificatie-verhaal brengen zijn primordiaal. Daarnaast hebben we met Het Poetsbureau en Easy Life een enorme uitdaging om steeds nieuwe huishoudhulpen te rekruteren en velen van hen gebruiken de fiets. De fietsopleiding en de Sven Nys Academy sluiten hier perfect op aan.”

“Wij zijn erg blij dat een Belgische groep als Glowi mee in ons verhaal stapt en gelooft in de waarde die het veldrijden kan hebben voor hun naamsbekendheid”, vult Sven Nys aan. “Vandaag is de sport nog onbekend terrein voor hen, maar zij willen er alles aan doen om dit snel te veranderen.”

“Glowi nodigt dan ook al hun medewerkers uit om zaterdag kennis te komen maken met ons team en de veldritsport op de cross van Beringen, de thuishaven van Glowi en het team. Onze samenwerking start pas officieel in 2025, maar dit goede nieuws wilden we toch graag nu al delen.”