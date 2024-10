Sven Nys moet topper uit zijn ploeg wellicht een heel seizoen missen

Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys, deed het vorige winter bijzonder goed in het veld. Dit seizoen zal hij één van zijn toppers wel lange tijd moeten missen.

Met Joris Nieuwenhuis, Thibau Nys, Pim Ronhaar en Lars van der Haar bij de mannen en Lucinda Brand en Shirin van Anrooij bij de vrouwen had Sven Nys vorig seizoen heel wat toppers bij de profs in zijn ploeg.

Joris Nieuwenhuis is er dit seizoen niet meer bij, hij is vertrokken. Pim Ronhaar liep in augustus dan weer de ziekte van Lyme op na een tekenbeet. Hij liep een achterstand op qua conditie en zal het seizoen iets later aanvatten.

Mist Van Anrooij volledige veldritseizoen?

Met Shirin van Anrooij is het nog wat erger gesteld. De Nederlandse zou een vernauwing aan de liesslagader hebben, waarvoor ze een operatie zou ondergaan. Daarna zou Van Anrooij voor een lange revalidatie staan.

"Maar de gezondheid gaat boven de prestaties, dat heb ik altijd gezegd. Als we haar moeten missen dit seizoen, dan is dat maar zo", zegt Sven Nys erover bij WielerFlits. Ook Van Anrooij zelf denkt niet dat ze veel zal crossen dit seizoen.

"Met een beetje geluk kan het misschien nog wel, maar ik denk dat het uiteindelijk toch zo serieus is dat dat lastig zal worden", zei de Nederlandse zondag na het WK gravel bij Sporza.