Veldrijder Laurens Sweeck geeft het open en eerlijk toe: "Heel frustrerend"

Zaterdag begint in Beringen het nieuwe veldritseizoen. Ook voor Laurens Sweeck wordt het een nieuwe start na zijn mislukte seizoen van vorig jaar.

In de winter van 2022-2023 beleefde Laurens Sweeck zijn beste seizoen bij de profs met maar liefst acht overwinningen. Dat kon hij vorig seizoen niet herhalen en Sweeck kon in 32 wedstrijden geen enkele keer winnen.

"Een van mijn slechtste seizoenen", geeft Sweeck toe bij Sporza. "Het eerste seizoen zonder overwinning. Ik voelde dat ik beter kon, maar het kwam er niet uit. Heel frustrerend, want ik wist ook niet goed waar het aan lag."

Sweeck wil opnieuw scoren

De zomer heeft Sweeck dan ook goed gedaan, hij had even nood aan een break om te resetten. Zaterdag begint hij aan het nieuwe seizoen in Beringen. Even goed doen twee seizoenen geleden wordt moeilijk, denkt Sweeck.

Toen won hij ook het eindklassement van de Wereldbeker. "Ik besef dat ik die winter misschien niet zal evenaren. Er kloppen jonge renners op de deur, maar ik ga mijn huid duur verkopen. Ik wil weer finales rijden."

Ook de kampioenschappen zijn opnieuw een doel voor Sweeck. Het BK in Zolder wordt voor de Belgische kampioen van 2020, het belangrijkste. Want die omloop ligt hem ook goed."