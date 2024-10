Heel wat mooie namen trappen veldritseizoen af in Beringen, maar opgepast voor de latere starturen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag wordt het nieuwe veldritseizoen op gang getrapt in Beringen. Heel wat mooie namen staan aan de start en willen meteen scoren, maar zullen wel iets later van start gaan dan normaal.

Vorig jaar hield Thibau Nys Eli Iserbyt van een derde zege op rij in Beringen met zijn eerste zege bij de profs. Neemt Iserbyt revanche of wint Michael Vanthourenhout dit jaar? Het podium van vorig jaar is ook dit jaar present.

Daarnaast zakken nog heel wat mooie namen af naar de mijnterril. Onder meer Lars van der Haar, Toon Aerts, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Toon Vandebosch, Emiel Verstrynge, Ryan Kamp en Felipe Orts staan ook aan de start.

Drie op rij voor Van Empel?

Wereldkampioene Fem van Empel trapt haar seizoen ook af in Beringen, zij probeert ook voor de derde keer op rij te winnen. Haar grote concurrente Puck Pieterse is er niet bij, net zoals de geblesseerde Shirin van Anrooij.

Van Empel zal het wel niet cadeau krijgen. Ook Nederlanders Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Denise Betsema en Inge van der Heijden en Belgen Marion Norbert Riberolle, Alicia Franck en Fleur Moors starten in Beringen.

Starturen Exact Cross Beringen

Om zo veel mogelijk uit het vaarwater van de Ronde van Lombardije te blijven gaan de renners later van start in Beringen. De vrouwen beginnen om 16u15 aan hun seizoen, de mannen om 17u30.