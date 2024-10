Pogacar en Evenepoel houden best rekening met concurrent die rekent op meesterknecht Benoot: "Daar eerlijk in zijn"

Pogacar mag er dan wel bovenuit steken, hij zal in Lombardije toch ook zeker een concurrent als Matteo Jorgenson in de gaten moeten houden. Dat was in de Tour op een gegeven moment ook het geval. Voor Remco Evenepoel is het zeker iemand om rekening mee te houden voor minstens de ereplaatsen.

Een mooie ereplaats, dat is in eerste instantie het doel van de Amerikaan. "We beschikken niet over de topfavoriet, daar moeten we eerlijk in zijn", beseft hij dat die rol opnieuw is weggelegd voor de superdominante Tadej Pogacar. "Dat neemt niet weg dat ik, als ik voor mezelf spreek, ambitieus ben." Dat is ook de juiste attitude.

Het is natuurlijk de vraag wat dat juist betekent, ambitieus zijn. "Ik denk dat we zeker mogen spreken over een plek bij de beste vijf. De zege zal moeilijk zijn, maar uiteraard moet de koers altijd nog gereden worden." Een cliché zo groot als een huis, maar het klopt ook wel als een bus. Iedereen die niet Pogacar heet moet zich daar aan optrekken.

Voordeel voor Tadej Pogacar

Volgens Jorgenson is er wel iets dat in het voordeel van Pogacar speelt. "Koersen in Lombardije is altijd eerlijk. Het is een van de zwaarste koersdagen van het jaar. Je moet in staat zijn om door de pijngrens heen te gaan en flink te willen én kunnen afzien. Tactiek is zeker een belangrijke factor, maar degene met de sterkste benen zal winnen. Zo simpel is het."

In de koersen met Pogacar aan de start, is de Sloveen vaak de man met de beste benen. Ze weten bij Visma-Lease a Bike in elk geval waar ze voor staan. Ook Tiesj Benoot zit in de selectie van de Nederlandse formatie. Hij is de enige Belg in de ploeg voor deze wedstrijd en moet een belangrijke rol kunnen spelen in dienst van Jorgenson.

Sterk Visma-Lease a Bike in de breedte

"We hebben zaterdag inderdaad niet de topfavoriet voor de zege, maar we hebben in de breedte met Matteo, Bart Lemmen, maar ook met Wilco Kelderman en Tiesj Benoot wel een heel sterk team", weet ploegleider Marc Reef.