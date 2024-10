"Remco Evenepoel is vermoeid na een zwaar seizoen": plots is het vrezen voor saai verloop van Ronde van Lombardije

De Ronde van Lombardije moet een mooie slotnoot van het wegseizoen zijn. Met een Remco Evenepoel die door zijn beste krachten heen lijkt te zitten, is dat misschien wel te veel gevraagd. Op sociale media wordt gevreesd voor een saai koersverloop.

Vooral het account Lukas Ronald Lukacs is daar bezorgd over. De blogger kan bij het schetsen van de waardeverhoudingen niet om een bepaalde zaak heen. "Het is duidelijk dat Tadej Pogacar favoriet is. Ik kan mij niet herinneren hoe lang het geleden is dat er maar één topfavoriet was voor dit Monument. De enige verwachting is dat hij zal winnen."

Dat heeft niet enkel met zichzelf te maken, maar ook met de potentiële concurrentie. "Primoz Roglic en Jonas Vingegaard gaan niet van start en Remco Evenepoel is vermoeid na een zwaar seizoen. Dat heeft hij zelf gezegd in een interview. Ik zie niemand anders in staat om Pogi uit te dagen, al zullen de renners het natuurlijk wel proberen.

Er zullen zich wel uitdagers melden, dat is altijd zo. "Naast Pogacar zijn mijn andere favorieten Hirschi en Adam Yates, maar dat zijn zijn ploegmaats." In een uitgebreid lijstje met alle kanshebbers komt dan toch ook de naam van Remco Evenepoel voor. Hij zou dan wel ineens veel beter moeten presteren dan in de voorbije Italiaanse koersen.

"De grootste vraag is niet of Pogacar gaat winnen, maar waar hij zal aanvallen en wie de andere renners op het podium zullen zijn." Het is niet fijn dat de naam van de winnaar vooraf reeds lijkt vast te liggen, al trekt een echte wielerfan in hart en nieren zich daar misschien niet heel veel van aan. "Toch kan ik nog altijd niet wachten om naar de koers te kijken."

Remco Evenepoel has had a difficult history in this race and will be looking to bounce back. An early crash last year hindered his race and this time round he’ll be aiming to close the gap to Pogačar.



Joe Morgan, een andere blogger, rekent dan weer op een revanchegevoel bij Evenepoel om het alsnog spannend te maken. "Remco Evenepoel heeft een moeilijke geschiedenis met deze koers en zal proberen om terug te slaan. Vorig jaar werd zijn koers gehypothekeerd door een vroege val, dit jaar zal hij dichter bij Pogacar willen eindigen."