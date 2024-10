Vader van Tim Wellens komt met opvallende uitspraak over Tadej Pogacar: "Weinig mensen doen dat"

Tim Wellens maakt deel uit van UAE Team Emirates. Op die manier komt hij heel vaak in contact met kopman Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar verzamelde dit jaar maar liefst 24 overwinningen. Hij won de Tour de France en ging in Zürich na een gigantische vlucht van meer dan 100 kilometer ook aan de haal met de regenboogtrui.

Een topjaar dus en vader Leo Wellens heeft op een heel kleine manier ook bijgedragen aan dat succes, in Monaco op bezoek bij zijn zoon. “We waren daar toevallig op verlengd weekend voor de doop van Tims zoontje van wie ik peter ben”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Tim Wellens had op voorhand aan zijn vader gevraagd of hij op zondag tijdens zijn training met een brommertje voorop wou rijden. “Maar de dag voordien zei hij opeens dat Pogacar en Matej Mohoric ook mee zouden gaan. Dat bezorgde mij wel wat stress, maar het is goed meegevallen.”

De bescheidenheid van Pogacar heeft een grote indruk nagelaten op vader Wellens. “Toen ze afdraaiden zeiden ze nog tegen Tim dat ze mij moesten bedanken dat ik dat wilde doen.”

Vader Wellens is dan ook zeker van zijn stuk over de Sloveen. “Ik denk dat er weinig mensen zijn die Tadej niet kunnen uitstaan. Je ziet dat hij goed opgevoed is. Hij is vriendelijk en heeft totaal geen dikke nek.”