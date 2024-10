Tom Pidcock reageert stevig nadat INEOS Grenadiers hem uit selectie van Ronde van Lombardije zet

Komt er dan toch een breuk tussen INEOS Grenadiers en Tom Pidcock. De Brit werd door zijn team uit de ploeg gezet voor de Ronde van Lombardije.

In de Ronde van Lombardije wilde Tom Pidcock nog een keer schitteren dit seizoen. Hij toonde zich ook in de Italiaanse koersen met een tweede plaats in de Giro dell'Emilia en een 15de plaats in Gran Piemonte.

Pidcock zou normaal gezien starten in de Ronde van Lombardije, maar in de definitieve selectie van INEOS Grenadiers is er plots geen spoor meer van de Brit. Pidcock reageerde gepikeerd op zijn sociale media.

"Net nu alles goed ging na een turbulent einde van het jaar ben ik 'gedeselecteerd' voor Lombardije morgen. Ik ben in topvorm en keek er echt naar uit! Veel succes voor de jongens, blijkbaar begint de winter vroeg dit jaar. Bedankt voor ieders steun, zelfs in deze moeilijke tijden."

Trekt Pidcock naar Q36.5?

De laatste weken zijn er steeds meer geruchten over een vertrek van Pidcock bij INEOS Grenadiers, ondanks dat hij nog een contract heeft tot eind 2027. Is dit nu een teken aan de wand voor de verzuurde relatie?

Pidcock wordt dan ook gelinkt met het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling. Of zij genoeg geld hebben om het contract van Pidcock af te kopen, is echter maar de vraag. Maar wordt ongetwijfeld nog vervolgd.