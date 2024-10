Bart Wellens wil harde straf voor Eli Iserbyt na zijn diskwalificatie in Beringen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt ging zwaar over de schreef in de cross in Beringen door na te trappen op het wiel van Ryan Kamp na een valpartij. Bart Wellens wil dan ook een stevige straf voor Iserbyt.

In de vijfde van acht ronden ging het mis in Beringen. Iserbyt en Kamp gingen zij aan zij naar beneden in een afdaling en raakten elkaar. Ze gingen allebei tegen de grond, Iserbyt knalde vol op een houten paaltje. Toen hij opnieuw recht krabbelde stampte Iserbyt op het achterwiel van Kamp. De fiets van Kamp was te gehavend om mee verder te rijden, hij moest naar de materiaalpost lopen. Iserbyt werd een ronde later uit koers genomen. UCI moet Iserbyt straffen Iserbyt bood wel meteen zijn excuses aan, maar Bart Wellens begrijpt zijn reactie niet. "In welke opwelling het ook gebeurt, zoiets hoort niet onder collega’s", zegt Wellens bij Het Nieuwsblad. Wellens denkt niet dat de excuses van Iserbyt niet genoeg zijn en dat dit een stevig staartje kan krijgen. De diskwalificatie volstaat niet volgens Wellens, die UCI zal ene signaal moeten geven dat dit niet kan. "Niet omdat het Eli is en niet omdat ik het wil, maar de UCI moet kort op de bal te spelen. Eli was gelukkig wel zo verstandig genoeg om meteen mea culpa te slaan. Hij wist dat hij iets had gedaan wat niet mocht. Maar dat waren vijgen na Pasen."