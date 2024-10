Sterk en verrassend: Belgisch brons op EK Gravel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Op het EK Gravel in Italië viel een van de Belgische topfavorieten Gianni Vermeersch snel uit. Toch hadden we uiteindelijk wel nog een reden tot juichen. Jenno Berckmoes veroverde namelijk een bronzen medaille.

Er waren snel in de race achttien renners weggereden in Italië, daarvan bleven er achteraf nog een zevental over. En daarbij toch wel een aantal verrassende namen, met ook twee Belgen.

Twee Belgen bij de beste zeven

Lotto-Dstny-renner Jenno Berckmoes en granfondospecialist Olivier Godfroid van de Baloise Trek Lions reden lange tijd mee in de kopgroep en maakten aanspraak op de prijzen.

Het was vooral de Tsjech Martin Stosek die meermaals aan de boom schudde. Eerst bleven er nog vier renners over in zijn spoor, daarna enkel nog de twee Belgen. Ook zij moesten de rol echter lossen.

Verrassende bronzen medaille voor Jenno Berckmoes

Voor Martin Stosek werd het zo een heel leuke zegetocht. In de achtergrond sprong de Brit Toby Perry nog op en over de Belgen op weg naar een zilveren medaille.

Voor de Belgen was er alleen nog maar brons over op die manier. Uiteindelijk was het Jenno Berckmoes die zich op het peloton wist te hijsen. Een heel mooi resultaat voor de Belg.