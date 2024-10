Verrassende winnares op EK Gravel

Op het EK Gravel in Italië leken we op weg te zijn naar een Italiaanse overwinning in eigen land, maar uiteindelijk kregen we een verrassende winnares. Hoewel: zo'n grote verrassing is Sina Frei nu ook weer niet.

Sina Frei werd onlangs nog zilveren medaillewinnares op het WK mountainbike en ook in andere disciplines heeft ze al laten zien dat ze mooie resultaten kan neerzetten. Helemaal een grote verrassing was het dan ook niet dat ze het EK Gravel naar haar hand wist te zetten. Frei regelt het voor Zwitserland Halfweg koers leek het erop dat de Zwitserse Sina Frei het zou moeten afleggen tegen een Italiaanse overmacht. Er waren namelijk veel Italiaanse toppers aanwezig in de kopgroep. Elena Cecchini, Silivia Persico, Alice Maria Arzuffi, Letizia Borghesi en Soraya Paladin waren allemaal mee halfweg koers - er waren twee rondes af te leggen in Italië en dus hadden we na de eerste ronde een duidelijk overzicht. Zilver en brons voor thuisland Uiteindelijk ging Frei er echter alleen vandoor en kon niemand haar nog inhalen, ondanks serieuze pogingen van verschillende andere rensters. Silvia Persico en Alice Maria Arzuffi bleken de sterkste onder de Italianen. Persico won uiteindelijk de sprint voor de tweede plaats met sprekend gemak. Zilver en brons voor het thuisland dus ook op die manier.