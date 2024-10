Bruyneel vergelijkt Pogacar met Eddy Merckx en leeft mee met Evenepoel: "Het moet erg frustrerend zijn voor Remco"

Het is waanzinnig wat Pogacar dit jaar heeft laten zien. Het moet erg frustrerend zijn voor Evenepoel, denkt Johan Bruyneel. De oud-wielrenner probeert Pogacar ook te vergelijken met Merckx, al is dat zo ontzettend moeilijk.

In de podcast The Move analyseert Bruyneel de heerschappij van Tadej Pogacar in 2024. "Als je de rit in de Tour waarin hij verslagen werd door Jonas Vingegaard meetelt, heeft hij slechts drie koersen niet gewonnen die hij wilde winnen. De eerste tijdrit in de Tour was relatief vlak. Ik denk dat een nederlaag tegen Remco Evenepoel in die tijdrit wel ingecalculeerd was."

Voor het overige heeft Pogacar niets laten liggen. "Als je nadenkt over die dominantie... Er zijn zoveel debatten aan de gang over de plek van Pogacar in de geschiedenis. Dit is zeker een seizoen om de beste renner ooit mee te worden. We zullen nooit kunnen zeggen wie de beste ooit is. Iedereen zal zeggen dat het Eddy Merckx is, maar de wielersport is zo veranderd dat je het niet met elkaar kunt vergelijken."

Merckx nooit zo dominant als de Pogacar van 2024

Pogacar kan wel bepaalde zaken aanhalen die in zijn voordeel pleiten. "Ik heb als kleine jongen Eddy Merckx zien koersen, maar herinner me natuurlijk geen details. Eddy Merckx heeft seizoenen gehad waarin hij nog meer koersen won, maar is nooit zo dominant geweest in één seizoen. Dat is nog nooit gebeurd. Pogacar is ongelooflijk."

"Het moet erg frustrerend zijn voor andere renners, zeker voor Remco Evenepoel", betrekt Bruyneel plots een andere Belg in de discussie. "Remco is zelf een enorm talent, een fenomenale renner. Zijn palmares is ook ongelooflijk. Ik ben zeker dat het zijn doel is om de beste wielrenner ter wereld te worden, maar hij moet het opnemen tegen een haast onverslaanbare Pogacar."

Evenepoel de tweede beste na Pogacar

Dat betekent dat Evenepoel in een aantal belangrijke wedstrijden zich moet neerleggen bij een tweede plaats. "Hoe frustrerend moet dat zijn?"