Davide Rebellin in 2022 vlak na zijn wielerpensioen doodgereden en nu kent de dader ook zijn verdict

Het verhaal van de betreurde Davide Rebellin grijpt je naar de keel. De dader, die het verkeersongeval veroorzaakte waarbij Rebellin het leven liet, is veroordeeld tot vier jaar cel.

Davide Rebellin was de man die zijn liefde voor de fiets niet kon loslaten. De Italiaanse heuvelspecialist was een drievoudig winnaar van de Waalse Pijl en schreef ook de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian op zijn palmares. Daarnaast won hij een rit in de Giro, maar hij bleef ook lang na zijn beste dagen als renner koersen.

Rebellin hield het maar liefst vol tot zijn 51ste, tot hij aan het einde van het wegseizoen in 2022 dan toch de fiets aan de haak hing. Hij kon zich gaan voorbereiden op het genieten van zijn wielerpensioen, maar zijn leven heeft dan niet lang meer geduurd. Eind november van datzelfde jaar maaide een vrachtwagen hem van de weg. Rebellin, die bezig was aan een fietstocht, overleefde het niet.

Vluchtmisdrijf na dood Rebellin

Bijna twee jaar later heeft een rechtbank uit Vicenza een uitspraak gedaan over de zaak. Wolfgang R. de vrachtwagenchauffeur die de wielrenner doodreed, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Een zware verkeersmoord, het niet helpen van iemand in nood en het plegen van een vluchtmisdrijf waren de aantijgingen.

Wolfgang R. vluchtte na de aanrijding zelfs naar Duitsland, maar daar kon hij opgespoord worden, waarna de man dan werd overgedragen aan het Italiaanse gerecht. Voor de veroorzaker van het voor Rebellin fatale ongeval is de celstraf van vier jaar niet de maximumstraf. Het openbaar ministerie had immers een gevangenisstraf van vijf jaar gevraagd.

Schrale troost voor familie Rebellin

De familie van Rebellin weet nu alleszins wel dat de man die Davide het leven ontnomen heeft zijn straf niet zal ontlopen.