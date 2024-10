Durft Pidcock hoogst opmerkelijke stap zetten? Ploegmaat Wout van Aert doet het al en zwaait Visma-Lease a Bike uit

De situatie van Tom Pidcock houdt de wielerwereld in de ban. Een ploegmaat van Wout van Aert doet alvast wat Pidcock ook zou kunnen doen: een topteam inruilen voor het bescheiden Q36.5.

Het ongenoegen tussen Pidcock en INEOS zou ertoe kunnen leiden dat de Brit naar Q36.5 trekt. Dat zou op het eerste zicht een stevige stap achteruit zijn. Zo ver is het nog niet, want ook Visma-Lease a Bike en Red Bull-BORA-hansgrohe houden de zaak nadrukkelijk in het oog. Het zou hoogst opmerkelijk zijn dat iemand van het kaliber van Pidcock naar Q36.5 gaat.

Anderzijds kan het perfect dat een wielrenner zo'n opvallende zet doet als een ploeg hem een bepaald sportief project kan bieden waar hij zich helemaal in kan vinden. Ze kunnen bij Q36.5 alleszins het argument maken dat het niet ongezien is om een internationale topploeg voor hen achter te laten. De Nederlander Vader doet het ook reeds.

Milan Vader van ploeg Van Aert naar Q36.5

De overstap van Milan Vader is al in kannen en kruiken. Na drie jaar bij eerst Jumbo-Visma en daarna Visma-Lease a Bike komt er een einde aan zijn periode bij de ploeg van Wout van Aert. Vader heeft nu een contract van twee jaar getekend bij Q36.5. "Er is een opwaartse beweging bezig bij de ploeg en het materiaal ziet er superprofessioneel uit", is zijn eerste indruk erg positief.

✍️ Welcome @MilanVader1 ✍️



We’re delighted to announce the signing of Dutch rider Milan Vader for 2025!



Full story and reactions ➡️ https://t.co/QDou6Q9b74#RacingTheFuture #NewSigning pic.twitter.com/2T7IPmEY1V — Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) October 14, 2024

Uiteraard zal hij bij zijn nieuwe ploeg een belangrijkere rol kunnen opeisen dan bij Visma-Lease a Bike. "Ik kijk er erg naar uit om meer mijn eigen kans te kunnen gaan. Ik heb in de cross-country in het mountainbike al geweldige successen beleefd, maar wil tot het einde van mijn carrière inzetten op mijn plek in het wegwielrennen."

Pidcock nog een ander kaliber

De mooie woorden van Vader over het team kunnen misschien helpen om Pidcock te overtuigen, al zou hij natuurlijk wel nog een aanwinst zijn van een heel ander kaliber.