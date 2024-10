Vollering probeert WK-debacle op opvallende manier door te spoelen en heeft met oude gewoonte Kopecky overtuigd

Het WK-debacle zal Demi Vollering nog wel even achtervolgen. Lotte Kopecky kon voor het tweede jaar op rij juichen op het WK, maar Nederland bleef met lege handen achter. Haast ongezien in het vrouwenwielrennen.

Vollering, de Nederlandse kopvrouw, stapelde in de WK-wegrit de tactische blunders op en kreeg na afloop een lawine aan kritiek over zich heen. In een gesprek met Hardloopnetwerk geeft ze toe dat ze nog niet over de teleurstelling heen is. "Dat gaat nog wel eventjes duren denk ik. Het is gewoon jammer, maar dat is geweest, helaas."

Er hebben ons wel al beelden bereikt van fietstochten, ongetwijfeld een middel om het hoofd leeg te maken. "Ik blijf wel een beetje fietsen deze weken, maar dat is niet intensief. Lange duurtrainingen, omdat het leuk is. Een gezellige tijd is aangebroken, waarin ik ook zeker het hardlopen wil oppakken." Dat is nog een andere manier om mentale frisheid op te zoeken.

Vollering is bij haar mening gebleven

"Ik heb het altijd leuk gevonden. Toen mijn wielercarrière begon, ben ik het in de winter blijven doen." Ook al werd het op een gegeven moment sterk afgeraden, maar ondertussen is die tendens gekeerd. "Met alleen maar op de fiets zitten, train je naast je benen bijna niets. Ik voel me gewoon fitter als ik door de lente en zomer heen af en toe een klein rondje loop."

"Hardlopen is een goede training voor het fietsen", is Vollering zeker van haar stuk. Ze herinnert zich hoe ze tijdens trainingskampen van SD Worx in het begin soms als enige ging hardlopen. "Dat werkte aanstekelijk volgens mij. Soms liep iemand van de staff mee. Het groepje werd groter en groter. Nu lopen bijna al mijn ploeggenoten hard, onder wie wereldkampioene Lotte Kopecky."

WK blijft grote ontgoocheling voor Vollering

Voor Vollering kan het ook alleen maar helpen om die grote ontgoocheling van het WK in Zürich achter zich te laten.