Remco Evenepoel blijft bij zijn standpunt: "Neen. Dus: sorry, mensen!"

Soudal Quick-Step zoekt al enkele jaren naar een nieuwe kopman voor het Vlaamse voorjaar. Maar dat lijkt ook niet Remco Evenepoel te worden.

Kasper Asgreen won in 2021 nog de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen, Philippe Gilbert was in 2019 de laatste die Parijs-Roubaix won in het shirt van de ploeg. Maar het blijft zoeken naar een kopman.

Met het vertrek van Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe verliest Soudal Quick-Step in 2025 nog meer kwaliteit in het klassieke voorjaar. Patrick Lefevere hoopt daarom op Remco Evenepoel om een rol te spelen.

Ronde van Vlaanderen geen doel van Evenepoel

Hij wilde Evenepoel Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen laten ontdekken, maar Evenepoel lijkt zelf niet echt gewonnen voor dat idee. Hij wil zich liever focussen op rittenkoersen en de heuvelklassiekers.

"Zoals ik al aangaf: Vlaamse klassiekers zijn er in zo’n uitgekiende voorbereiding op de Tour moeilijk tussen te nemen. In die periode zijn er opbouwende stages, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Baskenland. ‘t Is keuzes maken, hé", zegt Evenepoel bij HLN.

"Ongetwijfeld zal ik wel mijn plaats hebben in zo’n Ronde van Vlaanderen. Maar is dat nú mijn hoofddoel? Neen. Dus: sorry, mensen!", besluit Evenepoel. Geen Ronde van Vlaanderen dus in 2025, over Milaan-Sanremo is er nog twijfel.