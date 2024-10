Tadej Pogacar dan toch maar een mens? "Toen zat ik echt op de limiet"

Tadej Pogacar was in 2024 bijzonder dominant, met maar liefst 25 zeges. Toch kende de Sloveen ook wel eens een bang momentje.

Met zijn dubbel Giro-Tour zette Tadej Pogacar al een historische prestatie neer, door de eerste renner te worden sinds Marco Pantani in 1998 die de twee grote rondes in hetzelfde jaar won. Telkens won de Sloveen zes ritten.

Echt in de problemen kwam Pogacar nooit in die twee grote rondes. Dat was echter wel het geval tijdens het WK in Zürich. De Sloveen viel toen aan op 100 kilometer van de streep en reed 51 kilometer solo.

Pogacar twijfelde op het WK in Zürich

"Tijdens het WK heb ik echt de limiet van mijn lichaam en geest opgezocht", zei Pogacar bij La Gazzetta Dello Sport. "In de laatste ronde telde ik elke meter naar de top. Ik was de hele tijd bang dat ze me zouden inhalen."

Pogacar gaf na het WK toe dat hij op instinct aanviel, hij had vooraf geen plan gemaakt om van zo ver aan te vallen. "Ik bekijk altijd het parcours en denk dan en wat de tactieken kunnen zijn. Maar ik zeg nooit: dit is dé tactiek en zo moet het dan."

Er moet volgens Pogacar altijd ruimte zijn om te koersen op instinct. "In het wielrennen zijn er veel manieren om te winnen, dus je moet altijd openstaan voor onverwachte wendingen en daarop inspelen."