Tiesj Benoot kijkt met gemengde gevoelens terug: "Het is frustrerend, maar..."

Visma-Lease a Bike kende heel wat tegenslag in 2024. Toch is Tiesj Benoot tevreden over wat de ploeg nog gespresteerd heeft.

Wout van Aert was twee maanden out door zijn val in Dwars door Vlaanderen, Jonas Vingegaard bijna drie maanden na zijn val in de Ronde van het Baskenland. Het zijn maar twee van de zware blessures bij Visma-Lease a Bike dit jaar.

Toch verzamelde de ploeg meer dan 20.000 UCI-punten en werd het daarmee de tweede beste ploeg van 2024, ver achter UAE Team Emirates met 38.000 punten. Tiesj Benoot is dan ook trots op de prestaties van de ploeg.

Benoot over jaar van Visma-Lease a Bike

"Ik denk dat we het eerder moeten bekijken als: ondanks de pech zijn we nog tot deze resultaten gekomen. Het is frustrerend, maar aan de andere kant mogen we trots zijn op de strijd die we geleverd hebben", zegt hij bij Kop over Kop.

"Ook in de Tour de France, want door ons was er twee weken lang een strijd." Vingegaard hield lang stand tegen Pogacar, maar moest uiteindelijk toch meer dan zes minuten toegeven op zijn Sloveense concurrent.

"We gaan zeker kijken naar de valpartijen en naar de blessures, maar dat is iets moeilijks. Er blijven altijd risico's verbonden aan wielrennen", stelt Benoot nog. Pech rijdt namelijk altijd mee in de koers.