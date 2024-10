Herygers over Van der Poel en Van Aert: "Daar liggen ze echt niet wakker van"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wanneer en waar Wout van Aert en Mathieu van der Poel opnieuw in het veldrijden te zien zullen zijn, is nog niet duidelijk. Of ze van de vernieuwde wereldbeker een doel zullen maken is ook maar de vraag.

De voorbije jaren hebben Wout van Aert en Mathieu van der Poel hun aantal veldritten steeds meer afgebouwd. Vorig seizoen reed Van Aert negen crossen, Van der Poel dook 14 keer het veld in en pakte zijn zesde wereldtitel. Omdat Van Aert en Van der Poel vooral in de kerstperiode crossen, heeft de UCI de Wereldbeker dit seizoen hervormd. De Wereldbeker begint dit seizoen pas op 24 november in Antwerpen, veel later dan normaal. Van Aert en Van der Poel lopen niet warm voor Wereldbeker De UCI hoopt dan ook dat Van Aert en Van der Poel zo veel mogelijk van de twaalf manches van de Wereldbeker zullen rijden. Maar Paul Herygers vraagt zich af of Van Aert en Van der Poel overtuigd zullen worden door de nieuwe Wereldbeker. "Ik denk niet dat zij daar wakker van gaan liggen, zij bepalen zelf hun programma", zegt Herygers bij Sporza Daily. Een extra eindzege in de Wereldbeker zal niet toevoegen aan de carrière van Van der Poel en Van Aert. Bij zowel Van Aert als Van der Poel primeert namelijk het klassieke voorjaar boven het veldrijden. De Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix staan veel hoger aangeschreven dan de Wereldbeker veldrijden.