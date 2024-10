Het grote verschil tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? "Dat durft hij niet"

Jonas Vingegaard moest de eindzege in de Tour dit jaar aan Tadej Pogacar laten. Wat zijn de plannen van de Deen in 2025? Zijn landgenoot Brian Holm schat in.

Door zijn zware val in de Ronde van het Baskenland had Jonas Vingegaard niet de optimale voorbereiding op de Tour de France. De Deen hield twee weken stand, maar Pogacar won de Tour met 6 minuten voorsprong. Wat brengt 2025 voor de tweevoudige Tourwinnaar? Waagt hij zich net als Pogacar dit jaar een dubbel Giro-Tour of rijdt hij het WK in Rwanda, dat op het lijf geschreven is van klimmers zoals Vingegaard? Enkel de Tour voor Vingegaard? "Het zou geweldig zijn als hij het zou proberen", zegt Brian Holm, van 2012 tot 2022 assistent-ploegleider bij Soudal Quick-Step bij Eurosport. "Maar ik vrees dat we Vingegaard niet gaan zien op het WK." "Ik denk ook niet dat Vingegaard naar de Giro durft gaan, maar ik denk ook niet dat hij na de Tour de Vuelta rijdt. We weten hoe belangrijk zijn familie is. Drie weken is lang om weg te zijn van zijn vrouw en kinderen." "Ik kan het mis hebben en het zou fantastisch zijn als hij het wel doet." Vorig jaar reed Vingegaard wel de Tour én de Vuelta. "Ik zou me 110% concentreren op de Tour en mijn eieren in één mandje leggen", stelt Holm. "Daar heeft hij al enorm succes gehad."