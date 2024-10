Jasper Stuyven komt ten val, maar neoprof Warre Vangheluwe zet kroon op het werk en laat Soudal Quick-Step vieren

Voor wie er aan zou twijfelen: er wordt nog altijd gekoerst. Warre Vangheluwe heeft Soudal Quick-Step succes bezorgd in de Tour of Guangxi.

De Chinese rittenkoers is potentieel een afspraak laat in het seizoen voor de renners uit de WorldTour. Er zijn blijkbaar nog wel enkele Belgen die zich maar al te graag in de kijker willen rijden. Lionel Taminiaux versloeg zijn landgenoot Gijs Van Hoecke in de openingsetappe. Een dag later was de 23-jarige Warre Vangheluwe dus aan het feest.

De West-Vlaming is momenteel bezig aan zijn jaar als neoprof bij Soudal Quick-Step. Vangheluwe wisselt de nationale en internationale koersen met elkaar af. Hoewel hij zeker niet alle koersen uitrijdt, is Vangheluwe al een nuttige pion geworden bij Soudal Quick-Step, met bijvoorbeeld een mooie ereplaats eerder dit jaar in de Elfstedenronde.

Winst in WorldTour voor neoprof Soudal Quick-Step

Een overwinning in de WorldTour, dat is nog wel een stevige trap hoger. Die heeft Vangheluwe nu dus ook kunnen nemen. In de groepssprint in Jingxi na een rit van ruim 180 kilometer kwam Vangeluwe er op het juiste moment uit. Max Kanter van Astana probeerde nog wel om hem te remonteren, maar de Duitser kwam duidelijk te laat. Jake Stewart werd derde.

🇧🇪 Warre Vangheluwe wins the second stage of #TOG2024, claiming his first WT stage win and his second win of the 2024 season! 🚀pic.twitter.com/shRB1to2D3 — Domestique (@Domestique___) October 16, 2024

Het is wel niet helemaal rozengeur en maneschijn voor de Belgen in de Tour of Guangxi. Jasper Stuyven kwam tijdens de sprint immers ten val. Het is duimen dat de schade meevalt, want het zou toch wel erg zonde zijn om aan het einde van het jaar nog een blessure op te lopen. Met Gijs Van Hoecke op plek 9 eindigde er wel nog een Belg in de top tien.

Geen Belg aan de leiding

In het klassement wordt Van Hoecke in dezelfde tijd gezet als Kanter, maar het is wel die laatste die de leiderstrui overneemt van Taminiaux.