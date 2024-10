Patrick Lefevere legt uit waarom het moeilijk is om Remco Evenepoel van gedachten te doen veranderen

Aan overtuigingskracht zal het Patrick Lefevere niet ontbreken met al zijn ervaring. Remco Evenepoel houdt wel vast aan zijn eigen wil en dat zou zich ook kunnen vertalen naar het programma voor 2025.

Patrick Lefevere heeft er in de media al op gezinspeeld om Remco Evenepoel in andere belangrijke koersen in te zetten. Zo speelde Lefevere met het idee om Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen te laten ontdekken. Ook een optie is om zowel de Giro als de Tour te rijden in 2025. Formele gesprekken hierover moeten wel nog volgen.

Die zullen er komen tijdens de teamdagen. Ondertussen heeft Remco Evenepoel wel al laten verstaan dat hij niet zo gewonnen is voor de ideeën van Lefevere. Zeker wat de klassiekers betreft. Na zijn derde plaats in de Tour heeft Evenepoel de smaak te pakken. Dat wil zeggen dat er niets in de weg mag staan voor zijn Tour-ambities in 2025.

Ouderwets kantje bij Evenepoel

In een video van Pickx, dat het gala van de Kristallen Fiets heeft uitgezonden, komt Patrick Lefevere aan het woord. Hij licht een tipje van de sluier waarom Evenepoel zo lijkt vast te houden aan de manier waarop 2024 is ingevuld. "Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij toch een klein ouderwets kantje", zegt Lefevere over Evenepoel.

"En de meeste renners zijn wel een beetje bijgelovig." Dat kan zich vertalen in allerlei rituelen vlak voor een koers, maar ook in het bepalen van het programma in de aanloop naar een nieuw seizoen. "Ze hebben iets van: "Als het goed gegaan is, waarom zouden we het programma dan veel veranderen?"" Dat speelt dus ook bij Evenepoel in het hoofd.

Lefevere moet met argumenten komen

Als Lefevere hem alsnog op andere gedachten wil brengen, zal hij dus met stevige argumenten moeten komen.