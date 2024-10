Patrick Lefevere wil geen domme zet in strijd met Pogacar zien en is op zijn hoede: "Erover waken dat dat niet gebeurt"

Patrick Lefevere staat voor de uitdaging om met goudhaantje Evenenepoel Pogacar te verslaan in het rondewerk. Het wordt niet eenvoudig om een manier te vinden om dat te bewerkstelligen.

Op het gala van de Kristallen Fiets vernam HLN alleszins dat Lefevere niet van plan is om Evenepoel Pogacar te laten ontwijken, om zo toch in zijn carrière de drie grote ronden te kunnen winnen. "Dat zou het domste zijn wat we kunnen doen. Je moet uitgaan van je eigen kracht. Pogacar is menselijk. Hij kan een mindere dag hebben. Vallen. Of ziek worden. Dat overkomt zelfs de besten."

In het kamp-Evenepoel kunnen ze daar ook van meespreken. Kortom, het is de bedoeling om vertrouwen te blijven hebben in eigen kunnen en met open vizier de strijd aan te gaan. "Sowieso is Remco niet de man om zich af te stemmen op de tegenstand. En hij heeft ook geen externe motivatie nodig. Hij is een winnaar", looft Lefevere zijn renner.

Een voordeel voor Remco Evenepoel

Duidelijkheid over het programma van Evenepoel in 2024 is er nog niet. "We zijn nog maar 15 oktober. Geef ons en Remco even tijd. Vorig jaar heeft zijn trainer ons afgeraden om de dubbel Giro-Tour te doen. We zullen zien of dat komend jaar anders ligt. Verder heeft Remco één groot voordeel dat tegelijk ook zijn nadeel is: hij kan alle koersen winnen waar hij start, behalve - misschien - Parijs-Roubaix."

Lefevere is na het boerenjaar van Evenepoel wel op zijn hoede voor iets. "Als je wint of je goede resultaten rijdt, worden je fouten snel onder het tapijt geveegd. We moeten er over waken dat dat niet gebeurt. We moeten scherp blijven. Maar nu mogen we ook genieten van wat hij heeft gepresteerd", erkent Lefevere ook wel.

Evenepoel heeft al een enorm palmares

"Een jongen van nog geen 25 met dat palmares: de meeste coureurs kunnen er alleen maar van dromen. Chapeau."