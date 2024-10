Lotte Kopecky komt met bekentenis: "Daar ben ik het meest bang van"

Lotte Kopecky heeft een ongelofelijk seizoen achter de rug. Eigenlijk draait ze al drie jaar na elkaar aan een ongelofelijk tempo verder.

Lotte Kopecky is een alleskunner. Noem het in het wielrennen en onze landgenote heeft eraan meegedaan en een prijs gepakt.

Op de weg, het tijdrijden, gravelracen. Enkel nog het mountainbiken ontbreekt op het palmares van onze landgenote. “Op de Spelen in Parijs kreeg ik al lachend de vraag of ik in Los Angeles 2028 ook op het mountainbike wil mikken…”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Veel meer dan die ene keer dat het ter sprake kwam in Parijs zal het niet worden voor Kopecky. “Mountainbike zegt mij weinig. Ik ben heel blij met wat ik nu doe, en dat is al heel veel. Misschien te veel.”

Kopecky behoort tot de wereldtop en daar wil ze ook blijven. Gemakkelijk wordt dat niet, met alle gevolgen van dien ook in haar agenda.

“Ik besef dat ik op een punt in mijn carrière sta, waar ik keuzes zal moeten maken. Ik presteer al drie jaar heel constant, maar weet dat er ooit eens een seizoen komt waarin alles minder zal lopen. Dat zal heel moeilijk worden daar mee om te gaan.”

Dat houdt haar ook bezig. “Het is niet dat ik er nu al van wakker lig, maar op dit moment is een dip door blessures of tegenslag dat waar ik het meest bang van ben.”