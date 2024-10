Paul Herygers heeft nieuws dat Thibau Nys niet graag zal horen

Het Belgisch kampioenschap veldrijden wordt op 11 en 12 januari 2025 gereden. Plaats van het gebeuren is Heusden-Zolder.

Het BK veldrijden, midden januari, is iets waar Thibau Nys duidelijk zijn zinnen op heeft gezet voor dit seizoen. Dat liet hij al weten bij de ploegvoorstelling.

Maar Paul Herygers ziet meteen een grote concurrent voor de zoon van Sven Nys. Tim Merlier, de voorbije twee jaar aan de slag bij Soudal-QuickStep, wil er ook scoren.

Het parcours in Zolder ligt hem natuurlijk heel erg goed. Hij werd er al vier keer zevende in de vroegere Wereldbekermanche.

“Het zou voor hem een doel kunnen zijn om zich voor dat BK klaar te stomen. Zie je het al gebeuren? Een sprint met vijf mét Merlier erbij”, vertelt Paul Herygers aan de Krant van West-Vlaanderen.

Merlier zelf ziet het BK in Zolder zelf ook heel hard zitten. “Het kan in functie van het wegseizoen alleen maar in zijn voordeel spelen om dan al een piekje in te lassen. Hij kan er weinig verkeerds mee doen”, besluit Herygers.