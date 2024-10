Sportwereld geeft extra erkenning aan Lotte Kopecky met unieke trofee

Lotte Kopecky is nu ook de laureate van de 96e editie van de Nationale Trofee voor Sportverdienste. De prijs werd vanmorgen toegekend.

In het stadhuis van Brussel werd vanmorgen beraadslaagd over de toekenning van de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Die kan elke atleet maar één keer in zijn carrière winnen.

Ze is de opvolger van olympisch schaatskampioen Bart Swings. Kopecky deed dit jaar nog beter dan vorig seizoen, met 16 zeges. Als kers op de taart werd ze voor de tweede keer wereldkampioen.

Eerder deze week kreeg Kopecky ook al de Kristallen Fiets, voor de vijfde keer op rij. Onze landgenote beleeft enorme tijden in het wielrennen en de honger is nog altijd bijzonder groot.

De jury voor de Nationale Trofee voor sportverdienste bestaat onder andere uit grootheden als Jean-Michel Saive, Eddy Merckx, Paul Van Himst en Ingrid Berghmans.

Ook wielrenners pakten die trofee al. In 2022 was Remco Evenepoel de winnaar, in 2020 Wout van Aert. Daarvoor moesten we al terugkeren naar 2009 met Philippe Gilbert.