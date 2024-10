Yves Lampaert komt met hilarische uitleg over kledij van hem en Astrid op Gala Kristallen Fiets

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zet je beste beentje voor. Renners doen dat niet alleen op de koers, ook als er een gala is zoals dat van de Kristallen Fiets proberen ze zich van hun beste kant te laten zien.

Veel schoon volk op het Gala van de Kristallen Fiets. En dito kleren ook. Zo daagde Fien Maddens, de vrouw van Eli Iserbyt, op in een kleedje van de Italiaanse ontwerpster Elisabetta Franchi.

“Speciaal voor deze avond gekocht, jawel. Als we eens naar zo’n gala gaan, moet je toch móói zijn, nietwaar?”, lachte Maddens. “Want geef toe, ik sta elk weekend in de modder, maar nu mag ik toch ook eens schitteren in de spotlights?”

Ook Justine Ghekiere, winnares van de Kristallen Zweetdruppel dirkte zich helemaal op. “Mijn fluwelen broekpak is van Sandro Paris, maar eerlijk? Ik heb deze outfit samen met mijn mama gekozen en gewoon online besteld. Zelfs mijn handtas is een sjakos dat mama nog liggen had.”

En dan was er nog Yves Lampaert, die altijd klaar is voor een kwinkslag. “Ik draag mijn kostuumbroek waarmee ik voor de wet ben getrouwd”, zegt Lampaert. Dat gebeurde in april.

Geen op maat gemaakte broek dus. “Ik ben maar een koereurke, hé.” Waarop vrouwlief Astrid meteen overneemt. “Maar zo is dat toch nog is uit de kast geraakt. Ik zie hem ook eens graag in iets anders dan lycra.” Haar outfit komt van de Zara. “Speciaal voor vanavond gekocht, natuurlijk”, lacht ze.