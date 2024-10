Cameron Vandenbroucke vertelt hoe ze eigenlijk wereldkampioen aan de haak wou slaan in plaats van Tim Merlier

Cameron Vandenbroucke en Tim Merlier vormen al eventjes een koppel. Al had ze eerst een wel heel bekende kop aan de haak willen slaan.

In een interview met Het Laatste Nieuws vertelt Cameron Vandenbroucke hoe ze ooit in contact kwam met haar huidige vriend Tim Merlier. “De allereerste keer op het Belgisch kampioenschap in Gent. We logeerden met onze ploegen in hetzelfde hotel”, klinkt het.

“Aan het buffet stonden Tim en ik blijkbaar naast elkaar ons bordje te vullen. Maar we hebben elkaar toen niet opgemerkt. Iemand van zijn ploegmaten had achteraf gezegd: ‘Weet je naast wie je daar stond, aan het buffet?’ Hij had geen idee.”

Merlier begon haar te volgen op Instagram. De maanden daarop reageerde hij af en toe op stories van Vandenbroucke. “Op een kermiscross in Ardooie zagen we elkaar terug. Vanaf dan kwamen er meer berichtjes. Afspraakjes. Et voilà.”

Merlier sprak in het verleden over een coup de foudre, maar dat klopt niet. “Die eerste keer in Gent had hij me zelfs niet opgemerkt, dus euh: liefde op het eerste gezicht is het zeker niet geweest. Maar vanaf Ardooie was het wel vrij snel raak tussen ons, ja. Aan beide kanten.”

Eigenlijk kende ook Vandenbroucke Merlier niet als renner. Enkele maanden voor hun eerste ontmoeting deelde ze bloemen uit op het veldrijden in Middelkerke. “Tim stond die dag mee op het podium. Maar ik wilde mijn boeket bloemen per se aan Mathieu (van der Poel, red.) geven. Een tijd geleden zagen we een foto van dat moment. En ik: ‘Tiens, jij stond toen ook op dat podium? Niet gezien!’”

Ondertussen hebben de twee samen een kindje. Vandenbroucke wacht nu wel op de volgende stap. Ze wil absoluut trouwen met Merlier, hij weet dus wat gedaan.