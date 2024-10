De Gendt doet boekje open over 'wondermiddeltjes' voor tijdens de koers

Thomas De Gendt zette na het voorbije seizoen een punt achter zijn carrière. Hij heeft ontzettend veel meegemaakt om over te vertellen.

Wielerpodcast Stamcafé Koers was te gast bij Thomas De Gendt. Meer dan twee uur lang vertelde hij honderduit over zijn wielercarrière, vanuit zijn eigen mancave.

Hij vertelde ook over het gebruik van wondermiddeltjes in de koers. Zo was hij altijd tegen het gebruik van cortisone via puffers of inspuitingen.

“Omdat ik één keer een cortisonespuit in mijn knie heb gehad, en nadien had ik mijn beste dag ooit op de fiets”, vertelt hij. “Ik voelde: dit is gevaarlijk. Daarom vind ik ook dat ze de ‘no needle policy’ beter zouden verlengen van acht dagen naar twee weken.”

Ook ketonen heeft hij geprobeerd, zowel in de Tour de France als in de Vuelta. “Maar dat is geen wondermiddel waarvan je sneller zal rijden. Het is geweldig duur, smaakt superslecht en ik voelde er weinig verschil mee.”

Ook bicarbonaat is helemaal geen wondermiddel. “Eigenlijk is het gewoon zout. Daar moet je dan vijftien grote pillen van slikken zodat je makkelijker vocht kan ophouden, beter gehydrateerd blijft en minder snel krampen krijgt.”

Tegenwoordig hebben die pillen een andere kleur, maar vroeger zagen die er net hetzelfde uit als cafeïnepillen. “In de Ronde van Catalonië hadden Sean De Bie en Sander Armée voor de ploegentijdrit per ongeluk meer dan 10 cafeïnepillen geslikt in plaats van bicarbonaat.”

De gevolgen waren niet te overzien. “Ze stonden voor de start te trillen van nervositeit en zijn achteraf naar het ziekenhuis moeten rijden. Daar zijn ze toch een nachtje moeten blijven.”