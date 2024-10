WorldTour-ploeg dreigt te stoppen: "Geen risico's nemen, zoals elk bedrijf"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Opvallend nieuws deze week in het peloton. Twee renners van Arkéa-B&B Hotels met een doorlopend contract mochten deze week andere oorden opzoeken.

De toekomst van wielerploeg Arkéa-B&B Hotels lijkt op dit moment niet verzekerd. Ploegmanager Emmanuel Hubert liet in de Franse media weten dat er geen enkele garantie is dat de ploeg na 2025 nog bestaat.

“Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Dus kan ik het me niet veroorloven risico’s te nemen”, verklaarde ploegmanager Emmanuel Hubert tegenover de Franse krant Le Télégramme.

“Ik moet zoals elk bedrijf kostenbesparingen doorvoeren, en dat betekent dat de loonkosten moeten worden verlaagd.”Hij liet daarvoor Clément Champoussin en Vincenzo Albanese respectievelijk naar Astana en EF Education vertrekken.

Bij Arkéa-B&B Hotels ligt ook onze landgenoot Amaury Capiot onder contract, tot eind 2025. Hij vertoeft momenteel in Italië voor zijn laatste twee koersen van het seizoen. “Ik weet ook niet meer dan hetgeen in de media is verschenen”, verklaart hij aan Het Nieuwsblad.

“Voor zover ik weet is de kans momenteel fiftyfifty dat de ploeg in 2026 nog zal bestaan. Nu, voor mij verandert dat niets aan de situatie. Eind volgend jaar loopt mijn contract af. Ik zal sowieso in de loop van 2025 onderdak moeten vinden.”