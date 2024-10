🎥 Beelden tonen hoe het ook voor ploegleiders van Remco Evenepoel emotioneel was: "Herinneringen voor altijd"

Het was onlangs een heel emotioneel moment voor zowel Evenepoel als zijn ploegleiders. De tweede plaats van de renner van Soudal Quick-Step in de Ronde van Lombardije betekende enorm veel.

Hoewel het al ruim voor de aankomst vaststond dat Remco Evenepoel geen gooi kon doen naar de zege, moest hij in de armen van zijn vrouw Oumi een traantje wegpinken. Dat was natuurlijk niet zomaar het geval. De Ronde van Lombardije blijft een erg speciale wedstrijd voor Evenepoel en dat heeft alles te maken met zijn horrorcrash in 2020.

Op het YouTube-kanaal van Soudal Quick-Step zijn er nieuwe beelden van die dag verschenen, onder de titel "Remco's emotionele eerste podiumplaats in Lombardije". En of het emotioneel was. Niet enkel voor Remco zelf, maar ook voor zijn ploegleiders. Vooral de woorden van Klaas Lodewyck met de finish in aantocht spreken boekdelen.

Evenepoel op karakter en talent

"Ik weet dat het een tweede plek is, maat, maar voor ons telt dit meer dan een overwinning. Dit was eentje op karakter, op talent. Chapeau met uw prachtig seizoen. Chapeau, chapeau, chapeau." Daarna geeft Lodewyck de microfoon door aan zijn collega Davide Bramati. De Italiaan was er ook bij vier jaar geleden en speelde toen een belangrijke rol.

Net op dat moment richt Evenepoel zich rechtstreeks tot Bramati met een speciale boodschap. "Brama, dit is er eentje voor jou. Je hebt mijn leven vier jaar geleden gered", zegt Evenepoel. "Gefeliciteerd maat, chapeau", spreekt Bramati slechts enkele woorden uit. Zijn gelaatsuitdrukking geeft wel aan dat hij er ook van aangedaan is.

Lodewyck zal het niet vergeten

Daarna volgt nog een stevige handdruk tussen beide ploegleiders. "Deze herinneringen blijven voor altijd", besluit Lodewyck.