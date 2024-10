Geen derde WK-medaille op rij voor Fabio Van den Bossche: "Geprobeerd, maar..."

Geen derde medaille op rij voor Fabio Van den Bossche op het WK baanwielrennen. Hij had zijn zinnen gezet op de wereldtitel, maar viel uiteindelijk naast het podium.

Op het WK baanwielrennen in 2022 en 2023 had Fabio Van den Bossche brons gepakt in de puntenkoers. Dit jaar wilde hij beter doen en droomde hij van de wereldtitel, maar Van den Bossche moest tevreden zijn met de vijfde plaats.

Van den Bossche werd als topfavoriet gezien en werd door de concurrentie dan ook geviseerd. "Ik heb nooit echt in de koers gezeten en dat vind ik wel jammer", zegt Van den Bossche bij Sporza.

Geen medaille voor Van den Bossche

"Het was een bewuste tactiek om afzijdig te blijven bij de eerste sprints en op het einde het verschil proberen te maken. Dan moest ik de koers wel hard maken. Dat heb ik ook geprobeerd, maar ik vond niet echt de juiste momenten."

Het was ook al even geleden dat Van den Bossche nog op de piste had gereden en dat voelde hij in het begin van de wedstrijd, waar hij op zijn adem trapte. Hij kwam er nog door, maar echt meedoen voor de medailles zat er niet in.

Zondag komt Van den Bossche nog eens in actie in de ploegkoers met Lindsay De Vylder. "Dit was een mooie longopener voor zondag, de ambitie is een medaille", besluit Van den Bossche nog.