Lang niet enkel succesverhalen bij Soudal Quick-Step: "Bloed, tranen en littekens" en "Niet allemaal zoals Evenepoel"

Soudal Quick-Step staat bekend voor heel wat succesverhalen maar niet iedereen is een Evenepoel. Twee renners die dit seizoen actief waren in de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step hebben hun droom om wielerprof te worden opgeborgen.

Cormac Nisbet heeft er in augustus reeds de brui aangegeven. De 19-jarige Brit heeft toen afscheid genomen van de wielersport op Instagram. Nastreven om prof te worden maakte hem niet gelukkig. "Wielrennen heeft me beloond in manieren waar ik niet van wist dat het mogelijk was en me uitgedaagd met bloed, tranen en littekens", schreef hij.

Daarna besloot ook de Fransman Gabriel Berg (foto bovenaan) om zijn voorbeeld te volgen. Bij Berg dateert zijn laatste koers van juli 2024. In de Franse krant L'Équipe komt de 18-jarige renner nu nog eens terug op zijn beslissing om te stoppen met wielrennen. Hij ervaarde een bepaalde druk om in sneltempo met rasse schreden vooruit te gaan.

Opleidingsteams willen volgende Evenepoel

Dat moet immers als je in de belangstelling wil komen vna de beste ploegen. "De opleidingsploegen willen het volgende goudklompje niet missen, de toekomstige Pogacar, de toekomstige Evenepoel. Dus zodra een junior resultaten boekt, leggen ze hem vast, alleen zijn we niet allemaal zoals Pogacar of Remco." Deze verhalen maken dat duidelijk.

Het was nochtans met veel fierheid dat Soudal Quick-Step eind november 2023 de vijftien namen voor het Devo Team van 2024 voorstelde. Daar hoorden Nisbet en Berg dus ook bij. Het is alleen maar mooi als een renner van een opleidingsploeg kan doorstromen naar de profs, maar het is de moeite om ook een stil te staan bij de jongens die hun droom geen werkelijkheid zien worden.

Nog talent bij Soudal Quick-Step

Ze hoeven bij het Soudal Quick-Step Devo Team wel niet te panikeren, want jongens als Pepijn Reinderink en Andrea Raccagni Noviero hebben wel al flitsen van hun talent laten zien.