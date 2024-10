Jurgen Mettepenningen ziet Eli Iserbyt het hele seizoen boeten door schorsing: "Echt verregaand"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen Eli Iserbyt aan de start van de cross in Ruddervoorde door zijn schorsing. Hij ziet daardoor zijn klassement in de Superprestige aan zijn neus voorbij gaan.

De UCI legde Eli Iserbyt zaterdagochtend, een week na het incident in Beringen met Ryan Kamp, een schorsing van drie wedstrijden op. De schorsing kwam dan ook als een verrassing voor Pauwels Sauzen-Bingoal.

"Waarom laten ze hem deze week nog crossen in Ardooie (donderdag, nvdr.) en komen ze dan pas zaterdag met het nieuws van de schorsing? Ik vind dat niet professioneel. Je kunt toch ook moeilijk iemand twee keer straffen voor hetzelfde incident?", zei Mettepenningen bij Sporza.

Iserbyt mag klassement in Superprestige vergeten

Iserbyt kon daardoor ook niet starten in de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde, niet ver van waar de roots van Iserbyt liggen. Dat trof niet alleen zijn ploeg, maar ook de organisator in Ruddervoorde door de komst van minder supporters, stelt Mettepenningen.

Iserbyt mag dan weer de eindzege in de Superprestige vergeten, in de zeven resterende manches is zijn achterstand bijna onmogelijk op te halen. Ook daar misloopt Iserbyt nog een paar duizenden euro's.

"De achterstand van Ruddervoorde maak je niet meer goed", stelt ook Mettepenningen. "Zijn Superprestige-klassement is nu al voorbij. De gevolgen van die schorsing zijn echt verregaand."