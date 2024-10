Sanne Cant doet boekje open over prijzengeld: "Van Empel en Pieterse kunnen zich dat niet inbeelden"

Sanne Cant begint in Ruddervoorde aan haar laatste seizoen in het veld. Ze heeft een indrukwekkende erelijst, maar rijk is ze daar niet echt van geworden.

In haar veldritcarrière werd Sanne Cant drie keer wereldkampioen, won ze driemaal de Wereldbeker en vier keer de Superprestige. Al springen vooral haar vijftien Belgische nationale titels op rij in het oog.

Toch was de weg naar top niet makkelijk voor Cant. "Ik had geen professionele veldrijdsters als voorbeeld, dus beschouwde ik de cross lang als een uit de hand gelopen hobby die ik combineerde met de middelbare school", zegt Cant bij Bahamontes.

Nys kreeg tienvoud van Cant voor eindzege

Cant behoorde al snel tot de beste rensters in het veld en won ook regelmatig, maar dat leverde haar geen grote bedragen op. "Als ik een cross won - zelfs bij de elite - kreeg ik amper 27 euro. Dat reed je makkelijk op aan benzine."

"De eindzege in de GvA-trofee leverde me slechts 2.500 euro op. Ik denk dat Sven Nys toen het tienvoudige kreeg. Wij, vrouwen, crossten toen allemaal uit passie voor de sport." Tegenwoordig is er wel een evenwicht in het prijzengeld.

Zo krijgt de eindwinnaar van de Superprestige zowel bij de mannen als bij de vrouwen 25.000 euro. "Ik denk niet dat Pieterse en Van Empel zich ook maar een beetje kunnen inbeelden in welke omstandigheden ik in mijn beginperiode moest crossen. Je zou dus kunnen zeggen dat ik te vroeg ben geboren", stelt Cant nog.