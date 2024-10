Paul Herygers stelt zich vragen bij één iemand: "Wil wel eens zien of dat volgend weekend is rechtgezet"

Het nieuwe veldritseizoen is ondertussen toch al twee weken out. Paul Herygers had echter meer dominatie van wereldkampioene Fem van Empel verwacht.

Met Beringen en Ruddervoorde heeft Fem van Empel nog maar twee crossen gereden dit seizoen. In Beringen stond er geen maat op de wereldkampioene, ze won met 45 seconden voorsprong op Ceylin del Carmen Alvarado.

In Ruddervoorde liep het niet van een leien dakje voor Van Empel. Ze kwam nooit echt in een positie om haar hand uit te steken naar de zege en liet het initiatief vaak aan andere rensters. Van Empel had het over een gebrek aan concentratie.

"Een werkpunt voor de volgende cross", zei Van Empel zelf. Van Empel werd wel nog tweede in Ruddervoorde, ze snelde in de laatste rechte lijn nog voorbij de uitbollende Brand. Toch stelt Paul Herygers zich vragen.

Herygers over Van Empel

"Fem van Empel moet zich heruitvinden", zei hij op VRT1. "Ik had gedacht dat zij dit seizoen opnieuw vijftien crossen zou winnen. Maar wat ze meemaakte in Ruddervoorde, ik wil wel eens zien of ze dat volgend weekend kan rechtzetten."

"Ze is op haar waarde geklopt. Ze heeft tot wel tien keer de kans gekregen om een gaatje dicht te rijden, maar dat is haar nooit helemaal gelukt. En uiteindelijk is het dus fout gelopen", stelde Herygers nog.