Intermarché-Wanty pakt uit met de komst van Belgische wereldkampioen

Nicolas Aernouts (18) maakt de overstap van AVIA - Rudyco Cycling Team naar de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty, Want-ReUz-Technord. Hij tekende een contract van één jaar bij de Belgische ploeg.

In het baanwielrennen pakte Aernouts eind augustus de regenboogtrui in de puntenkoers, maar ook op de weg kan Aernouts aardig uit de voeten. Hij was goed voor acht podiumplaatsen en ook een derde plaats in het eindklassement van de Beker van België voor junioren.

"Mijn hoofddoel dit seizoen als tweedejaars junior was om door een continentaal Development Team opgemerkt te worden en op die manier een stap te zetten richting mijn droom om profwielrenner te worden", zegt Aernouts over zijn overstap.

"Dat ik vanaf januari mag aansluiten bij de structuur van Intermarché-Wanty, het enige Waalse WorldTeam, maakt me enorm fier. Bij Wanty-ReUz-Technord zal ik de kans krijgen om mezelf op mijn tempo te ontwikkelen."

"Als lichtgewicht ambieer ik om me te verbeteren als klimmer, naast de kwaliteiten van hardrijder en tijdrijder die ik dankzij mijn inspanningen op de piste ontwikkeld heb. De ploeg biedt me een programma dat perfect aansluit bij mijn profiel als jonge renner en mijn ambities. Ik kan zowel op de weg als op de piste mijn doelen blijven nastreven."

