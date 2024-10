Johan Bruyneel heeft plots een andere visie over Jonas Vingegaard: "Ben ik zeker van"

Jonas Vingegaard moest dit jaar zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar in de Tour de France. Johan Bruyneel denkt dat de Deen deze winter stevig zal trainen om zijn niveau op te krikken.

Dit jaar kende Jonas Vingegaard niet de beste voorbereiding op de Tour de France. De Deen viel zwaar in de Ronde van het Baskenland en lag bijna twee weken in het ziekenhuis. Toch reed hij de Tour en werd hij tweede.

Johan Bruyneel stelde onlangs dat hij niet begreep waarom Vingegaard al op 18 augustus een punt zette achter zijn seizoen. De Deen wilde bij zijn vrouw zijn, die beviel van hun tweede kindje. Nu heeft Bruyneel een andere theorie.

Vingegaard wil Pogacar opnieuw kloppen in de Tour

"Misschien richt Vingegaard zich wel op het volledig veranderen van zijn training, zoals meer krachttraining", zegt Bruyneel bij The Move. "Hij weet dat hij een tandje moet bijsteken als hij de strijd wil aangaan met Pogacar in de grote rondes."

"Ik denk dat Jonas ervan overtuigd is dat hij Pogacar nog steeds kan verslaan. En waarom zou je dat niet denken? Het was een wonder dat hij aan de start stond van de Tour na zijn zware valpartij in het Baskenland en zijn minimale voorbereiding."

"Vingegaard was de enige renner die Pogacar dit jaar kon verslaan in een koers die hij wilde winnen (de elfde etappe in de Tour, nvdr.). Hij moet denken 'ik moet gewoon harder werken, gezond blijven, niet vallen, en dan kan ik hem kloppen. Ik ben zeker dat hij nog niet heeft opgegeven."