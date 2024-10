Doorbraak in zaak Jarno Widar? Entourage denkt aan zaak Cian Uijtdebroeks

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jarno Widar lag stevig overhoop met zijn ploeg Lotto Dstny. Onze landgenoot wou deze winter andere oorden opzoeken.

Jarno Widar heeft een nog lopend contract bij Lotto Dstny. Omdat hij dit jaar echt doorbrak wou hij niet langer bij de U23 koersen zoals zijn ploeg wel van plan was met hem.

Daarom werden er gesprekken aangeknoopt met andere ploegen, die hem wel de stap naar de profs zouden laten zetten. Red Bull-BORA-hansgrohe leek het hardst aan zijn mouw te trekken.

Maar om die stap te zetten moet er een akkoord zijn met drie partijen: Widar, Lotto en BORA. De kans dat Lotto Dstny daarmee akkoord zou gaan was gigantisch klein, waardoor de zaak voor de rechtbank uitgevochten zou moeten worden.

Volgens Het Laatste Nieuws zal Widar, om de juridische rompslomp te vermijden, zeker nog een seizoen bij Lotto Dstny blijven. Hij ligt nog tot eind 2027 onder contract bij Lotto Dstny.

2025 wordt een jaar bij de U23, daarna volgen normaal twee seizoenen bij de profs. Of hij in 2026 nog bij Lotto Dstny zal rijden is maar zeer de vraag.

Toch is en blijft het geen gemakkelijke situatie, voor beide partijen. De reden waarom in het kamp van Widar gekozen wordt om bij Lotto Dstny te blijven is dat het management een heuse mediastorm als die van Cian Uijtdebroeks wil vermijden, klinkt het.