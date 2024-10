Johan Bruyneel ziet slinks plannetje van Vingegaard om Pogacar te kloppen in de Tour de France

De Tour de France van dit jaar was voor veel mensen een saaie editie. Het is hopen dat het in 2025 veel spannender wordt.

Tadej Pogacar reed autoritair naar de winst in de Tour de France. Veel spankracht had de grote ronde niet, want het verschil met Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel die mee op het podium stonden was gigantisch groot.

Johan Bruyneel verwacht dat er in 2025 meer spanning zal te zien zijn. “Ik denk dat Vingegaard ervan overtuigd is dat hij Pogacar kan kloppen, hij heeft hem immers twee keer op rij verslagen”, klinkt het in de podcast The Move.

Midden augustus, na de Ronde van Polen, was Bruyneel nog vol onbegrip toen Vingegaard al besliste dat zijn seizoen erop zat. Officieel om te herstellen en de geboorte van zijn tweede kindje mee te maken, maar mogelijk zit er wel meer achter.

“Misschien heeft hij dat gedeeltelijk wel gedaan om zijn trainingsprogramma compleet om te gooien, om meer aan kracht te winnen. Hij weet dat hij er een stap bij zal moeten doen, wil hij een uitdager van Pogacar zijn.”

Bovendien was het al een wonder op zich dat Vingegaard dit jaar aan de start van de Tour de France kwam. Zonder een degelijke voorbereiding werd hij zelfs tweede en reed hij op een bepaald moment ook weg van Pogacar.

“Hij moet gewoon nog een stap erbij doen in training, gezond blijven en niet onderuit gaan, dan kan hij Pogacar zeker nog verslaan”, is Bruyneel heel erg overtuigd.