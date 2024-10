Ons land maakt dit weekend kans op een extra wereldkampioen

De UCI houdt dit weekend het WK op rollen. Officieel heet het evenement dat in Abu Dhabi gehouden wordt Cycling Esports World Championships.

22 mannen en 20 vrouwen strijden om de wereldtitel. Met onder hen ook vier Belgen. Stefan Van Aelst doet alvast zijn verhaal. Hij is in tegenstelling tot vele anderen in Abu Dhabi geen prof, maar een pure amateur. Toch reed hij in de halve finale de derde beste score en heeft hij de beste Stravatijd op de Mont Ventoux dit jaar.

De wielerbond Belgian Cycling zorgt niet bepaald voor veel ondersteuning. Van Aelst moest zelf de nodige kosten maken. “Kledingproducent Bioracer had een speciaal truitje ontworpen dat koeler is om op de rollen te rijden, maar wij hebben die 175 euro uit eigen zak moeten betalen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij moest ook verlof nemen op zijn werk om te kunnen deelnemen. Bovendien heeft hij ook geen coach ter zijner beschikking. Hij werkte met trainingsschema’s die hij via ChatGPT ontwikkelde.

“Velen verklaarden mij gek dat ik tot voor kort nog geen UCI-vergunning had. Ze zeiden dat ik meer wedstrijden op de weg moest rijden, maar ik durf gewoon niet in een peloton rijden”, gaat hij verder.

Het WK bestaat uit drie korte races. De eerste is een sprint. De renners krijgen een kwartier de tijd om een stuk van 300 meter zo snel mogelijk te rijden. De tweede rit is een koers van negen kilometer, met halverwege een klim van 1,5 kilometer. Tot slot is er een koers van vier rondjes op een circuit van vier kilometer.

Onderweg zijn er overal punten te verdienen. Wie de meeste punten verzamelt wordt wereldkampioen. Tadej Pogacar en Peter Sagan komen ook langs, maar zullen niet deelnemen. Het gerucht deed de ronde dat ze een wildcard zouden krijgen, maar dat klopt niet. De winnaar krijgt een cheque van 15.000 dollar.