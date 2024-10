Eli Iserbyt zegt waarmee hij zich bezighield tijdens zijn schorsing

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De schorsing van een week van Eli Iserbyt zit erop. Voor de start in Heerderstrand gaf de West-Vlaming een interview.

Eli Iserbyt startte vandaag in Heerderstrand. Het was zijn eerste cross nadat hij een schorsing opliep door het incident met Ryan Kamp in Beringen.

“Het is goed voor mij dat ik voor de cross van morgen (de Druivencross in Overijse, red.) nog een wedstrijd kan rijden”, zei Iserbyt voor de start aan Het Laatste Nieuws.

“Het parcours zou me moeten liggen. Het enige wat in mijn nadeel kan spelen, zijn de zandstroken, maar die zijn beperkt op dit parcours. Ik denk wel dat daar de beslissing zal vallen.”

Iserbyt wou geen woorden meer vuil maken aan de schorsing. Hij vertelde wel hoe hij de week dat hij niet mocht koersen doorgebracht heeft.

“Het is altijd de bedoeling geweest om te blijven focussen op de cross, al heb ik wel mijn verjaardag wat kunnen vieren”, lacht hij. “De belangrijke momenten, zoals het EK, komen eraan. Het zou mij deugd doen om vandaag een goeie prestatie af te leveren en de zege te pakken.”