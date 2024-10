Iserbyt gaat plots een stapje verder over schorsing: "Dat mag allemaal"

Eli Iserbyt won vandaag de Exact Cross in Heerderstrand. Tijdens het flashinterview hield hij zich op de vlakte, maar daarna niet meer.

Eli Iserbyt genoot van de overwinning in Heerderstrand. Na zijn schorsing van een week deed het enorm veel deugd om meteen te zegevieren.

Die schorsing was niet gemakkelijk voor de West-Vlaming. “Ik ben blijven trainen, met focus op deze wedstrijd”, reageerde Iserbyt bij VTM Nieuws. “Natuurlijk was dat niet evident en niet simpel.”

Hij kreeg wel veel steun van de mensen dicht bij hem. “Dit is niet alleen een zege voor mij, maar ook voor de familie en voor iedereen die mij is blijven steunen. En voor de ploeg natuurlijk. Hopelijk ben ik nu vertrokken.”

Al kreeg hij online wel het nodige over zich heen. “Je leest die berichten op sociale media wel altijd, of je krijgt ze binnen. Bewust of onbewust, via familie of vrienden. Dat is natuurlijk niet tof.”

“Het is ook de zaak van de media om dat wat te regelen en in handen te nemen. Er zijn veel campagnes tegen pesten, maar online pesten wordt precies gedoogd in België. Dit is dus een oproep om alles een klein beetje meer te bekijken en in toom te houden.”