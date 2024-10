Wout van Aert komt met ware onthullingen voor de dag over zijn Strava-account: "Ik had dat niet verwacht"

Het veelbesproken Strava-account van Wout van Aert is een eigen leven gaan leiden. Van Aert speelt open kaart over wat nu waar is en wat niet.

Heel wat mensen zijn sinds kort in de ban van zijn account, want ze zochten veelvuldig naar tips die zouden kunnen verklappen dat hij Eekhoorn was in The Masked Singer. Sinds vrijdagavond is het bekend dat het wel degelijk Van Aert was die in het pak van Eekhoorn zat. In Behind The Mask, een online reeks op VTM GO, kunnen we een blik nemen achter de schermen bij de deelname van Van Aert.

"Ik ben een fervente gebruiker van Strava, de activiteitenapp. Bij één van mijn trainingsritten had ik een eekhoorntje gezet. Ik vond dat wel grappig." Van Aert had dat maanden geleden gedaan, in de periode van de opnames. "Een tweetal weken voor het op tv kwam, ging ik voor de eerste keer opnieuw buiten fietsen na de blessures die ik opliep in de Vuelta. Ik schreef er Woo-hoo bij."

Van Aert koppelt gevoel aan tip

Dat deed hij natuurlijk niet zomaar, want Van Aert trad tijdens The Masked Singer op met Song 2 van Blur. "Dat refereerde naar mijn nummer maar ook naar gevoel, want ik was blij dat ik opnieuw op de fiets zat Ik had niet verwacht dat mensen mijn Strava-profiel zouden gebruiken om op zoek te gaan naar bewijsstukken." Soms ging dat zo ver dat ze er tips in zagen die er niet waren.

"Op een gegeven moment zing ik in het liedje 'Jumbo', de naam van mijn vorige sponsor. Dat was toevallig, dat was totaal niet voor die reden gekozen. Het is grappig dat mensen er zo ver in zijn gegaan om naar tips te zoeken." Sommige van die tips waren er bewust in gestoken, anderen dan weer niet. Het Strava-account van Van Aert is er alleen maar populairder door geworden.

Van Aert als profrenner naar The Masked Singer

Van Aert blikt tevreden terug op zijn bijzonder avontuur. "Ik wilde profwielrenner worden, ik had nooit gedacht dat het er ook toe zou leiden om aan zoiets leuks mee te doen. Het klinkt wat raar en melig, maar het is wel zo."