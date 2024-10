Van Aert komt gevat uit de hoek na zijn grote 'reveal': "Ik dacht: what the f*ck" en "Buiten Sarah wist niemand iets"

Het was vrijdagavond het moment voor zijn grote 'reveal': jawel, niemand minder dan Wout van Aert is Eekhoorn in het tv-programma 'The Masked Singer'.

Tijdens de tv-uitzending van The Masked Singer op VTM ging zijn masker af. De grote vraag was: wie is Eekhoorn nu echt? Op sociale media was al gebleken dat velen er van overtuigd waren dat het Wout van Aert was. Ze hadden het niet bij het verkeerde eind. In plaats van een pluche diertje te winnen in de koers, speelde Van Aert nu zelf de rol van een dier.

Van Aert kreeg op het podium de vraag waarom hij had meegedaan aan The Masked Singer. "Ik kreeg ten eerste de vraag. Het kon omdat er sprake was van een speciale gast, want een heel seizoen meedoen past niet in wedstrijdschema. Ik had er zin in en was bang tegelijk. Dat triggerde mij wel. Ik vond dat juist de reden waarom ik het moest doen."

Van Aert uit zijn comfortzone

Wout van Aert is in elk geval uit zijn comfortzone getreden, zoveel is zeker. "Het is once in a lifetime. Er komen veel bekende mensen in The Masked Singer. Je wordt er niet zomaar voor gevraagd. Als ik ooit gevraagd werd, ging ik er op zijn minst over nadenken. Heet kwam iets sneller dan verwacht. Ik wist dat ik een eekhoorn ging zijn. Toen ik mijn pak zag, dacht ik: what the fuck?"

De renner van Visma-Lease a Bike was erg verrast omdat hij een soort schattig pluche beest had verwacht als outfit, niet dat hij een soort latex superman ging zijn. "Buiten mijn vrouw Sarah wist niemand hier iets van. Ik heb er echt plezier in gehad, ik durf nu sneller mee te zingen als er muziek op staat. Ik had de veiligheid van het masker, het is niet dat ik nu ineens veel ga zingen."

Van Aert maakt indruk

Van Aert is natuurlijk meer dan 'gewoon een renner'. Ze waren bij de commerciële zender er van onder de indruk dat hij al meer dan 100 koersen gewonnen heeft, alle disciplines inbegrepen. "Ik moet er wel bij zeggen dat ik nog veel vaker verloren heb dan gewonnen."