Zeker geen toeval: Wout van Aert zingt toepasselijk lied in The Masked Singer

Wout van Aert werd vrijdagavond in The Masked Singer onthuld als Eekhoorn. De overgrote meerderheid van de mensen die naar het programma op VTM kijken wisten dat hij het was.

Vorige week werd Eekhoorn gelanceerd, deze week zou hij hoe dan ook ontmaskerd worden. De tips wezen allemaal in de richting van Wout van Aert. Ook het liedje dat hij zong zou een tip zijn.

Van Aert werd in het programma geprezen voor zijn drie wereldtitels bij de profs en voor de meer dan honderd koersen die hij won. Al voegde onze landgenoot er zelf aan toe dat hij veel meer koersen verloren had.

En Wout van Aert is ook gekend voor zijn vele tweede plaatsen, in heel wat gevallen na Mathieu van der Poel. In die optiek zou ook de songkeuze passen: SONG2 van Blur.

“Ik had er wel zin in en was toch ook tegelijkertijd wat bang, het was een once in a lifetime experience”, aldus Van Aert bij VTM. “Toen ze me zeiden dat ik een eekhoorn zou zijn, had ik een schattig pluche beertje en geen latexpak verwacht”, klonk het nog.

Hij leek er precies een soort van superheld mee. In ieder geval, voor Georges zal het opkijken geweest zijn dat zijn papa Eekhoorn was. Al is Georges zelf fan van een ander figuurtje, zo vertelde Van Aert nog.