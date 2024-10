Bij Intermarché gestopte renner haalt uit naar niet weg te denken aspect: "Totaal oninteressant, er zijn zoveel idioten"

Bij Intermarché-Wanty hebben ze eerder deze maand afscheid genomen van één van hun renners. Lilian Calmejane heeft de laatste koers uit zijn carrière gereden. Hij is altijd een man met een mening geweest. Niet iedereen neemt hem dat in dank af.

Calmejane durfde zich tijdens zijn wielerloopbaan al eens uiten over onderwerpen die niets met de koers te maken hadden. "Er waren momenten waarop ik beter mijn mond had kunnen houden of kon wissen wat ik had neergeschreven", zegt hij bij Cyclism'Actu. "Ik denk niet dat ik veel mensen heb gekwetst, ook al nam ik soms standpunten in over bepaalde onderwerpen en had ik dat niet moeten doen."

Wat hem vooral drijft, is een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als je je over een bepaalde zaak uitlaat, kan dat al eens op verzet stuiten. Dat is vooral een fenomeen op sociale media. "Er zijn velen die meerdere accounts hebben of die zich uitdrukken zonder hun identiteit prijs te geven. Er zijn sociale mediakanalen die ik heel snel heb verlaten, zoals Twitter."

Calmejane een fan van Instagram

Vandaag is het beter bekend als X. Calmejane is duidelijk geen fan van de site waar Elon Musk eigenaar van is. "Het is totaal oninteressant, je vecht tegen iets waar je geen controle over hebt. Er zijn zoveel idioten op deze applicatie dat het moeilijk is om er informatie te delen. Instagram vind ik bijvoorbeeld veel interessanter. Met foto's kun je op een veel positievere manier communiceren."

Het is op sociale media een beetje zoals in het leven: soms moet je echt naar je plek zoeken. Dat heeft Calmejane ook moeten doen in de wielersport. Op een gegeven moment had hij zelfs het gevoel dat hij geen plek meer had in het wielrennen. "Je ziet de dingen beetje bij beetje evolueren naar een meer gerationaliseerde, geprofessionaliseerde aanpak, met minder emotie."

Nostalgie bij ex-renner Intermarché

Dat was minder zijn ding. Wat hem vooral bekoorde is het kameraadschap onder de ploegmaten en zo samen iets proberen bereiken. Dat is meer iets van het verleden. "Dan is er onvermijdelijk een beetje nostalgie naar wat we hebben meegemaakt."