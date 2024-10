Heroplevende Thibau Nys veegt alle twijfels weg na knap gevecht met Iserbyt in Overijse, wereldkampioene wint niet

De Druivencross in Overijse heeft een knap gevecht tussen Thibau Nys en Eli Iserbyt opgeleverd. Nys kwam een stuk beter voor de dag dan in zijn vorige wedstrijden en greep meteen zijn kans om te zegevieren in de Superprestige.

Sweeck nam de kopstart in Overijse, maar ook Haverdings, Nys en Iserbyt lieten zich al snel voorin gelden. Ook bij Vandeputte kwam de motor op gang. Het viel wel op dat Thibau Nys vertrokken was voor één van zijn betere crossen van het seizoen. Hij was nog op zoek naar de beste vorm. Wat hij in Overijse liet zien, leek er al veel beter op.

Ook Vanthourenhout en Michels maakten wel deel uit van een kopgroep van zeven crossers. Bij het ingaan van de vierde ronde sloeg de Europese kampioen een kloofje met de rest. Nys kreeg even te maken met materiaalpech. Gelukkig kon dat snel opgelost worden en Nys sleurde ook de anderen weer tot in het zog van Vanthourenhout.

Nys en Iserbyt rijden weg

Op enkele ronden van het einde was er zo nog altijd sprake van een best talrijk elitegroepje. Tot Iserbyt bergop doortrok op de kasseien. Enkel Nys kon nog mee en die zou zijn concurrent vervolgens stevig onder druk gaan zetten. Vandeputte gaf nog wel wat weerwerk en ook Van der Haar kwam nog dichterbij vanuit de achtergrond. Wie van dit kwartet zou winnen?

Iserbyt nam even het commando over, maar Nys kon er wel nog eens over komen. Eens die koppositie overgenomen was er geen houden meer aan. Nys pakte de zege: wat een metamorfose in vergelijking met zijn vorige crossen! Enkele tellen na hem kwam Iserbyt als tweede over de streep in Overijse en Van der Haar als derde.

Brand wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen heeft Lucinda Brand de Druivencross naar haar hand gezet. Na haar aanval in de derde ronde kon enkel Casasola aanpikken, maar de Italiaanse zou niet blijven aanklampen. Van Empel reed Casasola nog voorbij op weg naar de tweede plaats. Wel voor de derde cross op rij geen zege voor de wereldkampioene. Brand wist haar - ondanks een slipper - af te houden.